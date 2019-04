Encuesta: Ser madre sí o no, ¿es aún un tema tabú?

La carrera profesional, la inestabilidad económica, no sentirse preparados, la dificultad para conciliar, problemas de fecundidad, no encontrar la pareja adecuada, mantener una filosofía antinatalistas o el simple hecho de no querer, son algunas de las razones por las que muchas mujeres no tienen hijos, un número que cada vez aumenta más. Pero estas mujeres son en muchas ocasiones cuestionadas por su decisión, ¿crees que esto está cambiando o la mujer aún se siente presionada para tener hijos?.