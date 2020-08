Cerco al botellón en pleno auge de contagios: Madrid cerrará parques y jardines durante la noche

No obstante, ha recalcado que la situación no es igual en todos los puntos de la comunidad, y ha descartado el cierre de los colegios , defendiendo la presencialidad dentro del respeto a las normativas de prevención sanitaria.

“Todos sabemos que los hay y se producen contagios”, ha señalado Begoña Villacís en rueda de prensa, recalcando que les gustaría no tener que cerrar los parques pero que han de actuar por “responsabilidad”.

En este sentido, Almeida ha señalado que controlarán las zonas verdes cerrando las valladas y vigilando las no valladas a través de la Policía Municipal y sus medidas y tecnología, como los drones con mensajes informativos y de vigilancia ya utilizados al inicio de la crisis sanitaria.

No obstante, el primer edil ha reconocido que “es muy difícil, por no decir imposible” controlar que no haya gente en espacios verdes tan largos y diáfanos como por ejemplo Madrid Río. Por eso, ha apelado en primer lugar a la responsabilidad ciudadana: “. "Nos comprometemos a establecer todos los medios pero sin la ejemplaridad de los madrileños va a ser muy complicado", ha recalcado.