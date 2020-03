Los restaurantes se adelantan a las administraciones y cierran por COVID-19

"A pesar de no estar en una zona de riesgo y de seguir manteniendo reservas, creemos que cerrar es un acto de responsabilidad y solidaridad", dice hoy en Twitter Jesús Sánchez, cocinero y copropietario del 'triestrellado' Cenador de Amós, que acababa de inaugurar su temporada 2020 en Villaverde de Pontones (Cantabria).

En la Comunidad de Madrid, la más afectada por la pandemia, la escalada de cierres no cesa. A las ya anunciadas -los estrellas Michelin Lúa, A'Barra y Álbora; los siete locales de Bulbiza, La Tasquita de Enfrente, Lakasa o Tres por Cuatro- se suman otros con 'brillos' de la guía francesa como Coque, El Invernadero de Rodrigo de la Calle o Cebo.

La presidenta de la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) es Pepa Muñoz y anoche "lloraba" al cerrar de forma indefinida El Qüenco de Pepa (Madrid). "Los profesionales de hostelería estamos un poco decepcionados porque esperábamos algo más del Gobierno y las autoridades, que nos están trasladando a nosotros una responsabilidad muy importante. No están a la altura", lamenta a Efe.

Como otros cocineros y propietarios, esperó a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer de Pedro Sánchez para tomar la decisión. "No escuchamos lo que esperábamos escuchar y resolvimos actuar".

"El que no cierra parece que es un insolidario pero hay gente que no puede cerrar, establecimientos muy pequeños que se sostienen por muy poco. Muchos de los que cierren no abrirán, habrá una criba", ha advertido.