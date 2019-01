Madrid activa el escenario 2 por contaminación: No se puede aparcar y los coches sin distintivo no pueden circular

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes, que no tienen distintivo y tienen categoría A, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí disponen del mismo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta en los vehículos que corresponda (B, C, ECO y CERO), pero no será obligatoria hasta el 24 de abril de 2019.