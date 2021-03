Una maestra es asesinada por su ex pareja tras descubrir su relación con un niño de 15 años

Una maestra de 40 años en Reino Unido fue brutalmente asesinada por su ex pareja, un peligroso ex convicto, después de que este descubriera la relación de esta con un niño de 15 años. Durante un tiempo chantajeó a la maestra, exigiendo dinero a cambio de no hacer pública su relación con el adolescente. Pero el mes de noviembre pasado fue un paso más allá en su venganza, y asesinó a la maestra, según informa The Sun.



Caroline Kayll conoció al que sería su asesino en 2018. Ella trabajaba como funcionaria de prisiones en la cárcel de HMP Northumberland, Reino Unido, y él, Paul Robson de 47 años, cumplía condena en dicha institución. Comenzaron una relación que se rompía en el año 2020. Poco después, Robson descubría que Caroline, ahora maestra en una escuela, tenía una relación con un niño de 15 años. Y a partir de este momento comenzó el acoso.