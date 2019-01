Los mails que demuestran que el Hospital de Santiago sí recibió información del caos en urgencias

La Gerencia de Gestión Integrada de Santiago negó "rotundamente" la muerte de dos pacientes en los corredores de las urgencias del Hospital Clínico el pasado 2 de enero y aseguró que no recibió ninguna comunicación oficial de los supuestos hechos . Así lo manifestó la dirección del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en un comunicado después de que la médico de urgencias del citado centro y delegada de prevención del sindicato O'Mega en la junta de personal, Fátima Nercellas, pusiera en conocimiento de la Fiscalía estos hechos. Pues bien. Informativos Telecinco ha tenido acceso a los mails enviados por Fátima en los que se explica el colapso de urgencias en dichos días. Y no tienen desperdicio. Los mails fueron enviados el día 12 a las 14.42 , 16:21, y el 3 de enero a las 9:29.

En el primer mensaje con fecha de 2 de enero a las 14:42 se explican con todo lujo de detalles la situación de colapso del Hospital Clínico. " Para los que dirigen esto, o mejor dicho para los que cobran por dirigir esto y proteger la salud del paciente y del trabajador, tenemos 13 pacientes sin ver, clasificados como graves, en el pasillo de entrada, contra la normativa laboral y la dignidad de los pacientes. 10 pacientes pendientes de ingresos ocupando 10 espacios. Solucionen el problema. Este problema llevó a la huelga, no es la huelga la que causa el problema. Compartiremos responsabilidades si alguien fallece ahí".

Y otro mail reincicide en el tema ya un día después. "Pese a los avisos de ayer no se hizo nada. Una vez más. Hay dos casos que tendremos que analizar legalmente, el de una señora que tras media hora en el pasillo se le intubó y está en la UCI y un infarto de un anciano que se produce a las 20.25 y no se hasta las 23:50 parando en cubículo con un IAM. No se puede trabajar así.