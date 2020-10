Maje, la viuda negra de Patraix, una 'femme fatale' que se enfrenta a un mínimo de 22 años de cárcel

¿Por qué Maje se lleva todos los focos si ella está considerada inductora y no autora? Porque su historia la convierte en un thriller. Hablamos de una joven que pensaba que se le había pasado muy rápido la adolescencia, que no la había disfrutado pues siempre hizo caso a unos padres que considera bastante estrictos. En su mente, no estaba viviendo la vida. De hecho "se había casado para probar qué era ser novia, cómo era ese día tan especial y que, en todo caso, se había casado obligada por las dos familias. No quería a Antonio y que mantenía relaciones sexuales con él por obligación", relata Levante.