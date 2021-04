El alegato final del fiscal ante el asesino de Laia: "La maldad y la perversidad sexual existen"

Un ser frío, que ha llorado cuando le ha interesado y cambiado su versión para salvarse

La defensa provoca que los padres de Laia abandonaran la sala

Así, ha señalado que "no estamos ante un asesinato, sino ante un homicidio", ya que su defendido tenía las "facultades alteradas". Ha subrayado además que no ha quedado "en absoluto" probado que hubiese una agresión sexual, de manera que ha rechazado los argumentos de la fiscalía y de la acusación particular del móvil sexual; "no hubo ninguna intencionalidad o motivación sexual", ha dicho.