Maltrata y abusa sexualmente de su hermana, menor de edad, casi a diario: le piden 6 años de prisión

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos ocurrieron desde fecha no determinada hasta agosto de 2018, cuando el acusado, A.B., abusaba casi a diario de su hermana, B., menor de 16 años cuando comenzó, realizándole tocamientos por diversas partes del cuerpo, llegando en ocasiones a exhibirle sus genitales a la menor.

Agresiones que B. trató de denunciar, en fecha no concretada, pero que no pudo hacer al ser menor de edad y no ir acompañada de su representante legal.