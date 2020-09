Los problemas de salud de Malú: "Tuve un dolor muy fuerte en la espalda hace 48 horas"

"Mi gente, estoy bien. Afortunadamente NO me han tenido que intervenir –como aseguran algunos medios de comunicación-. Simplemente tuve un dolor muy fuerte en la espalda hace 48 horas que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos me han pautado reposo y medicación durante los próximos días… Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Muy pronto volvemos a la carga!! Os quiero", escribía.