La 'manada' de Collado Villalba, a prisión de forma inmediata por orden del juez de la Audiencia de Madrid

Ricardo A.M.; el guardia civil Martín A. F. y Miguel Ángel C.O., militar de profesión, han sido condenados a penas de 15 años, los dos primeros, y a 14 el tercero por un delito de agresión sexual continuada. La sentencia ha sido recurrida en casación por las defensas, por lo que no es firme. Pese a ello, la Audiencia de Madrid ha decidido no esperar a la decisión final del Tribunal Supremo para decretar su ingreso en el penitenciario.