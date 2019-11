Dos miembros de la Manada pagan caro grabar el vídeo de Pamplona: tres años y tres meses de prisión

No paran los miembros de la Manada de acudir a los juzgados y recibir condenas por sus fechorías. Su modus operandi en sus fiestas les van a salir caras. A saber: elegir a una chica, beber sin freno, y practicar con ella sexo en grupo parecía ser su forma de divertirse. No solo eso. Grababan como otro elemento de divertimento sus actos sexuales.

Precisamente por ello, dos de sus miembros, Antonio y Alfonso han recibido una nueva condena. Se da la paradoja de que ambos eran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, guardia civil y militar. A la espera de lo que ocurra con el juicio de Pozoblanco, que repite las pautas de actuación de Pamplona. Esta vez la chica, que estaba inconsciente y recuerda solo algunos momentos de lo que pasó, denunció al ver el vídeo, otra vez el vídeo, que ellos mismos habían grabado de los hechos. Y le dijo a un amigo, Peter, me han violado. Al principio no denunció porque no se acordaba de muchas cosas de esa noche, hasta que las autoridades le enseñaron el vídeo encontrado menos se investigaba el caso de Pamplona. La víctima ha dado testimonio con firmeza de los hechos aunque aún sufre secuelas y trastornos importantes. Pero la última condena, que puede ser recurrida, ha sido aún por los hechos de Pamplona.