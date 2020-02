‘La Manada’ de Pamplona recibe el último rechazo de la Justicia

Han agotado, así, todas las vías judiciales españolas y su abogado nos ha confirmado hoy que no van a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



Según la providencia, con fecha 25 de noviembre de 2019, el tribunal de garantías ha decidido no admitir a trámite al haber incurrido el recurso en el "defecto insubsanable de no haber satisfecho en modo alguno la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional, lo que requiere una argumentación específica".



De este modo, los magistrados del Constitucional ni siquiera han entrado a estudiar el fondo del recurso que presentaron José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, Ángel Boza y Alfonso Jesús Cabezuelo, después de que el Tribunal Supremo incrementara a 15 años la condena inicial de la Audiencia Provincial de Navarra.