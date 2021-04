La Justicia considera veraz el relato de la víctima de la 'manada de Sabadell': crearon "un escenario de temor"

"Este tribunal tampoco apreció durante la vista signo alguno de insinceridad en la declaración de la víctima para dudar de su credibilidad derivada de sus convicciones, prejuicios o influencias o enemistad con los procesados, a los que no conocía de nada previamente", señala la sentencia.

Por ello, condena a 31 años de prisión al único autor material que ha sido juzgado : por la agresión sexual y por ser cooperador necesario en las otras dos, cometidas por un individuo que ha huido y por un tercero que no ha sido identificado.

Sigue la doctrina dictada sobre la 'manada de Pamplona'

Por último, el cuarto de los acusados queda absuelto "al no existir pruebas que acrediten su presencia en el lugar y hora de los hechos".

El relato de la víctima

En el juicio, la víctima, que tuvo que soportar las duras preguntas y dudas sobre su testimonio por parte del fiscal y de la defensa de los acusados, relató el infierno que vivió el día de la violación: "Les suplicaba que no hicieran nada. Temía por mi vida. Si habían sido capaces hacer todo eso, no sabía si iban a matarme", afirmó. Detalló cómo al salir del bar uno de los hombres la agredió sexualmente: "Se abalanzó sobre mí por detrás y me puso contra la esquina", y después la llevó hacia una nave abandonada, donde estaban el resto de sospechosos.