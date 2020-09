Las manchas rojas en la yema de un huevo: el motivo por el que no hay que desecharlo

En ocasiones, al cascar un huevo nos encontramos con unas manchitas de color rojizo que pueden preocuparnos, por si la gallina estaba enferma. Pues bien, estas motas son conocidas como 'manchas de sangre' y no suponen ningún tipo de riesgo para la salud . Se trata de una incidencia fisiológica natural que no refleja ningún problema en las aves, aunque suelen ser más habituales en las gallinas marrones.

Según indica la Food and Drugs Administration (FDA), las motas de sangre no afectan a la calidad del producto. Por lo tanto, y a pesar de que nos hayamos encontrado con este tipo de manchitas en alguna ocasión, podremos consumir el huevo en cuestión sin ningún problema puesto que no suponen ningún problema para nuestra salud. Tan solo son manchas provocadas por la rotura de un capilar sanguíneo, por lo que no implica peligro alguna para el consumo humano.