Los políticos descubren tarde el disputado voto del señor Cayo: la España vacía alza la voz

Los políticos han descubierto tarde, tras millones europeos malgastados y años de olvido la importancia de 'El disputado voto del sr Cayo', el filme de Antonio Giménez Rico basado en una novela de Miguel Delibes y protagonizada por el gran Paco Rabal. En los últimos días, el término España vacía o vaciada se ha generalizado y todos lo hemos interiorizado gracias a la gran manifestación que tuvo lugar el pasado domingo en Madrid pero este término tiene su origen en 2015 cuando el periodista Sergio del Molino denomina así a la España rural e interior en su libro La España vacía: viaje por un país que nunca fue. “Me pareció un nombre muy bueno que resumía todo lo que quería contar, no quería hablar de la despoblación sino subrayar el vacío del interior del país que es para mí un rasgo completamente distintivo de lo que es la España contemporánea y de cómo se ha ido dibujando, era algo que nadie había tenido en cuenta” explica Del Molino. Ahora sus votos cuentan.

“Hay dos Españas, pero no son las de Machado. Hay una España urbana y europea y una España interior y despoblada que he llamado España vacía. La urbana no se entiende sin la vacía y los fantasmas de la segunda están en las casas de la primera” recoge en los primeros capítulos de su libro.

‘La revuelta de la España vaciada’ aglutinó según los organizadores, que estaban pletóricos por el éxito, a más de 100.000 personas. Sin duda, la más multitudinaria hasta la fecha. Como cuenta Del Molino en el libro, tras la entrada en la unión europea, algunas zonas de la España vacía empezaron a demostrar su enfado por lo que consideraban un olvido secular, sentían que las inversiones de los fondos europeos y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) los habían pasado por alto.

Los afectados se fueron agrupando en diversas plataformas. Las más activas, Teruel Existe y Soria Ya! se manifestaron en Madrid varias veces a finales de los 90 sin mucho éxito. “Ambos movimientos estaban en decadencia desde 2003, es a partir de 2016, coincidiendo con el lanzamiento del libro, es cuando se refleja un cambio de sensibilidad en la sociedad y en los políticos, una toma de conciencia de lo que significa la pérdida del interior de España. El éxodo rural se había pronunciado de forma salvaje durante los años de la crisis” apunta Sergio al preguntarle por la gran manifestación.

Como se escuchaba durante la protesta, los vecinos de la España vacía están cansados de escuchar promesas de los políticos que al final no llevan a ningún puerto. “La sociedad civil emplaza a los partidos políticos, y a cada uno de los candidatos, (los que nos acompañan hoy, y también a los que no han venido) a que, de una vez por todas, miren hacia el mundo rural; que ofrezcan soluciones eficaces para luchar contra el desequilibrio territorial de España: Un pacto para cumplirlo, no para enseñarlo” reclamaban en el manifiesto leído.

A pesar de que desde la organización pidieron que los políticos acudieran a título individual, como ciudadanos y sin mostrar símbolos, banderas y emblemas partidistas; estos no han desperdiciado la oportunidad de hacer campaña con este motivo.

“Son propuestas insuficientes y muy generalistas, no van a suponer un cambio sustancial”

El Consejo de Ministros aprobó el viernes las directrices de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico. Albert Rivera acudió a la manifestación y prometió rebajar el IRPF en zonas rurales. Pablo Casado apuesta por extender las nuevas tecnologías para favorecer el emprendimiento, mejorar el transporte o reforzar el papel de las diputaciones entre otras. Por su parte, Podemos además de impulsar las nuevas tecnologías, garantizar el acceso prioritario de la juventud a la tierra. Por último, Vox anunció medidas concretas como la ley de protección de la tauromaquia o la caza.

“Son propuestas insuficientes y muy generalistas, no van a suponer un cambio sustancial. Lo que se ha demostrado en otros países como Escocia o Canadá, es que lo que funciona son las medidas locales. Se debe buscar comarca a comarca y pueblo a pueblo que es lo que ocurre, no una estrategia general sino miles de planes locales. Las estrategias que han presentado son más bien electoralistas, supondrán algún alivio pero el efecto no va a ser significativo” opina Del Molino sobre las propuestas de las fuerzas políticas, algo que ya anunciaba en su libro.

Los ciudadanos de la España vacía han denunciado en varias ocasiones que los fondos de los programas europeos como el Leader no se estaban utilizando correctamente. Incluso en abril de 2016 saltó la noticia de que Bruselas había anunciado la congelación de 1.100 millones de fondos regionales a España por deficiencias en la gestión y control de varios programas. “Ha habido derroche de dinero de los fondos europeos, se ha invertido en infraestructuras innecesarias y se ha desatendido la inversión y los pequeños planes de desarrollo. Muchos millones de los fondos no han servido para nada, lo podemos ver en los datos del INE, el declive económico y demográfico de las zonas sigue produciéndose y es lo que hay que remediar rápidamente” explica Sergio.

“El más oportunista ha sido Ciudadanos"

La España vacía supone casi un tercio de los escaños por lo que, a menos de un mes de las elecciones, y ante la novedosa situación de ser 5 partidos los que pueden obtener representación a escala nacional, no han dudado en meter la agenda rural en sus discursos de precampaña. Sin embargo, Sergio Del Molino piensa que “en todos los partidos hay un claro componente electoralista pero muchos ya habían incorporado el tema rural en sus programas, creo que va a ser uno de los temas de campaña pero también un tema importante en la siguiente legislatura”.

“El más oportunista ha sido Ciudadanos, han hecho sus cuentas y han visto que podían rascar algunos escaños que antes no podían, en las anteriores elecciones no hacían mención a este problema y ahora tienen una amplia batería de propuestas”. “Me consta que el PSOE lleva tiempo construyendo un discurso entorno a la España vacía, en el PP fueron los que hicieron el alto comisionado para el reto demográfico, Podemos a pesar de ser muy urbano, tenía una fracción, que ya no existe porque eran fundamentalmente ‘errejonistas’, que preparaba un discurso de la España rural" añade.

La Ley electoral: maldición de las terceras fuerzas y bendición del bipartidismo

Tal y como está diseñada la Ley electoral vigente, los votos de la España vacía son imprescindibles para hacerse con el gobierno del país. Según se explica en el libro libro La España vacía, al determinar esta ley, se argumentaba que un sistema proporcional puro dejaría sin representación parlamentaria a los lugares menos poblados por lo que se designó una asignación de escaños por provincias. Sin embargo, en circunscripciones pequeñas que escogen a dos o tres diputados (como puede ser el caso de Soria o Teruel), el sistema se comporta como si fuera mayoritario. Es decir, la lista más votada se lleva la mayoría o la totalidad de los escaños mientras las demás opciones se quedan fuera del parlamento, por ejemplo, en Soria, un partido que logre el 20% de los votos no consigue ningún diputado mientras que otro con el 30% obtiene dos. Por esto, es muy difícil que haya más de dos opciones electorales que puedan conseguir un diputado en la España vacía. Como sostienen algunos politólogos, realmente, la Ley electoral se diseñó así para garantizar mayorías parlamentarias estables. Esto ha sido la maldición de las terceras fuerzas y la bendición del bipartidismo.

Además, explica que este problema es otro ‘círculo vicioso’: el voto rural tiene mucho más peso en términos relativos, el sufragio de un soriano vale por 5,9 papeletas madrileñas, pero solo si el soriano vota a algún partido mayoritario, sino su voto no tiene apenas valor. Las fuerzas emergentes no tienen apoyo suficiente para cambiar esta ley pero cuando consiguen implantarse en la España vacía, descubrirán las ventajas del sistema de sobrerrepresentación que les ha llevado hasta allí y no querrán cambiarlo.

Política actual aparte, Del Molino denomina la ruptura de estas dos Españas como “el Gran Trauma” producto de la urbanización casi instantánea del país, hecho que quedó gravado en la historia familiar de generaciones que acabaron viviendo en la ciudad. “Hay una España vacía en la que vive un puñado de españoles, pero hay otra España vacía que vive en la mente y memoria de millones de españoles” “El Gran Trauma fue demasiado agresivo para que no condicione la forma de ser de los españoles del siglo XXI”.

Además, el autor analiza los distintos mitos que se han creado en torno a la España vacía indagando en los orígenes de cada uno y se pregunta por qué se siguen transmitiendo a día de hoy y finaliza con una reflexión: “Somos esa España vacía, estamos hechos de sus trozos. Es la única forma plausible de patriotismo que queda para un español”. “Hay un país en España que ya no es pero a veces parece más fuerte y sólido que el país que es, tan negado a sí mismo, tan arrugado en sus propias vergüenzas, tan asediado por las otras patrias que se levantan orgullosas para desquicie invertebrado de los nietos de Ortega y Gasset”.

