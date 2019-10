Miles de personas rechazan en Pamplona la sentencia del caso Alsasua

Seguidamente, dos representantes de Altsasu Gurasoak, plataforma compuesta por los familiares de los condenados, han afirmado que "todo lo que hemos recibido del poder judicial no ha sido más que injusticia, lo mismo desde la Audiencia Nacional como desde el Tribunal Supremo" y han criticado que "no respetaron ni siquiera el derecho fundamental que es el del juez natural" .

"Nuestros hijos siguen anclados en la crueldad que comenzó en octubre de 2016 y los mantiene encadenados a una pesadilla que no podemos dejar de denunciar", han manifestado. "Dijimos que no era terrorismo, y no lo era; dijimos que no era discriminación ideológica, y no lo era; dijimos que esto era una brutal injusticia y lo seguimos diciendo", han remarcado.