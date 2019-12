El corredor de un maratón le toca el culo a una periodista que cubría la carrera en directo

La reportera Alex Bozarjian de la cadena estadounidense de televisión NBC se encontraba cubriendo un maratón en Georgia cuando un corredor le tocó el culo en directo. La profesional no podía dar crédito que la falta de respeto llegara a tanto y su cara entre el asombro y el enojo se refleja en el vídeo.

El video se viralizó en redes social y muchos usuarios lograron identificar al agresor Tommy Callaway. Para este hombre, la periodista Alex Bozarjian en su cuenta en Twitter reveló el mal momento que vivió: "Al hombre que me golpeó el trasero en la televisión en vivo esta mañana: me violó, cosificó y me avergonzó. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!".