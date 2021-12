Maravilla Martínez: el boxeador, actor, monologuista y motivador, que vuelve al ring

Lo ha ganado todo como boxeador. Llegó a ser campeón del mundo, pero como no era suficiente para él. Tras una lesión se reconvirtió en actor, empresario, escritor y hasta monologuista. Esta es la historia de una leyenda, Maravilla Martínez, que, después de todo, vuelve al ring. Los golpes de la vida le han hecho una leyenda. Nada habría sido igual si no se hubiera sentido inmigrante, ilegal, ocho años. Si no hubiera pasado por momentos duros en la vida no sería quién es, hasta de comer pidió.