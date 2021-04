Marc, contagiado de covid conduciendo ambulancias sin protección: "Yo ya sabía el pronóstico: la muerte"

Marc no puede evitar llorar al recordar la labor de los médicos para seguir vivo, por eso cuando recuerda su batalla contra el covid se emociona, o al rememorar los aplausos que de ellos recibió cuando abandonó el hospital, pero la travesía hacia la recuperación sigue siendo larga. Su heroísmo es evidente y debe ser un ejemplo para los que no se toman el covid en serio, porque Marc no se contagió en una fiesta ilegal, ni en una celebración de un título deportivo, ni en una terraza tomando copas.