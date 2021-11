Mari Luz, cuidadora no profesional velando las 24 horas por su marido, enfermo de ELA: "Somos los olvidados"

“ Somos los eternos olvidados . Es una labor que no está reconocida . Tienen que pensar en nosotros y buscarnos ayuda . Queremos cuidados para poder cuidar bien ”.

Desde que le diagnosticasen esclerosis lateral amiotrófica , hace ya 8 años , Mari Luz, de 64, ejerce de cuidadora no profesional . Sin la ayuda necesaria por parte de la Administración , –de la que recibe tan solo 290 euros que por razones obvias no llegan absolutamente para nada–, su marido, junto al que lleva 44 años, depende completamente de ella.

Todo “empezó con una cojera”, pero la enfermedad, que “tiene prevalencia de 3 a 5 años”, avanzó. Pepe, –su marido–, “solo mueve los ojos”. “Habla, pero no mueve nada”.

Mari Luz y Pepe tienen tres hijas , y en todo ese tiempo que llegó con el confinamiento y las estrictas restricciones frente al coronavirus no pudieron verlas ni a ellas ni a sus nietos. Así, en sí mismo, el encierro no fue lo más duro de todo, porque la gravedad de la ELA obliga al enfermo y a su cuidador a terminar viviendo encerrados.

A ello, además, se sumó el temor que la covid-19 nos trajo con su irrupción, disparando el miedo al contagio . En su caso, a su lado se encuentra una persona “supervulnerable” , por lo que para él “el riesgo es enorme” , y probablemente de consecuencias fatales en caso de infección. Así, la situación por un lado acentuaba la preocupación por contagiarse y poder transmitírselo , y por otro, por un dilema ante el que Mari Luz no podía dejar de preguntarse: “¿Y si lo cojo yo, quién le cuida?”

“ Somos los grandes olvidados. No somos profesionales. Tenemos pocas ayudas. No tenemos ayuda social, ni de las administraciones públicas ”, recalca, relatando como ejemplo la imposibilidad de encontrar una residencia para personas como Pepe, y añadiendo, más allá, que “tampoco te dan el dinero de esa residencia”.

“¿Por qué no te ayudan?” insiste Mari Luz en preguntarse, sin poder comprender por qué no piensan en ellos.

En este contexto, señala que para poder hacer cualquier cosa, “también económicamente”, quienes están en su situación necesitan “tirar de alguien”, recurrir a la ayuda de familiares o amigos. Por ejemplo, en su caso, en ocasiones tiene que recibir ayuda de sus hijas, aunque solo sea para poder irse un breve instante “a comprar algo”, aunque sea ropa. Eso, dice, son esos breves “respiros” con los que encontraría al menos un impulso para recobrar sus fuerzas, estar bien y poder seguir cuidando. Sin embargo, desde fuera esa asistencia nunca llega , y aunque en alguna que otra ocasión han escuchado “ promesas ”, luego no se materializan en hechos .

“ Que nos ayuden, que nos valoren, que nos den visibilidad . Necesito que me dejen vivir un poco ”, implora, expresando con total claridad esa necesidad acuciante de proteger también a quienes cuidan de los demás ; a ese grupo de cuidadores no profesionales a los que este 5 de noviembre se pretende recordar en el llamado ‘Día del Cuidador’.

Mari Luz hubo de dejar de trabajar. Cuidando 24 horas de su marido “con todo el cariño del mundo” y “para que sus últimos días sean los mejores” , la situación no le dejó otra opción.

Con los 290 euros que recibe por parte de la Administración, en lo económico también están olvidados. No se tiene en cuenta, por ejemplo, los desembolsos que muchos, como ella, tienen que hacer en algo tan obvio como la readaptación de la casa, para que esté acomodada al enfermo, o la necesidad de comprar un coche adaptado.

“No te puedes permitir un despilfarro. Lo ideal sería tener otro cuidador extra”, subraya, finalizando: “Necesitamos descanso; vivir. Es una pena que no nos ayuden, que no nos comprendan, que no nos llamen”.