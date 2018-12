Mariló Montero califica a Iglesias de psicópata carismático y critica que las mujeres no la defendieran

Ha sido durante una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero dondeha contestado a unque ayer entonó el mea culpa por sus palabras hacia su persona. También renegó de Venezuela en un día de examen de conciencia. La periodista ha puesto en contexto que las disculpas de Iglesias, que no el perdón., “que no significan lo mismo” han llegado en plena ola del #MeToo . Es decir, en un momento propicio políticamente en el que cualquier ataque de este tipo pasa factura social.

“Disculparse de algo es que no sientes lo que has hecho y pedir perdón es que te arrepientes de algo que reconoces que has hecho”. A la periodista también la ha molestado que "nadie o casi nadie salió en mi defensa en un momento en el que el #MeToo estaba en efervescencia" y apunta que jamás le dio pie para que "él pudiera derivar en ese tono una conversación privada". También le choca a Montero "la falta de respeto que el señor Iglesias ha tenido hacia mí cuando nunca accedió a darme una entrevista. Si me hubiera llamado personalmente en una conversación privada, evidentemente no hubiera pasado nada".