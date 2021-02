La actriz Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de abusos sexuales

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson" . Con esta contundente acusación ponía Evan Rachel Woods nombre y apellidos a la persona que habría abusado de ella durante años. La popular actriz de Westworld ha hecho estas declaraciones en una entrevista para la revista Vanity Fair, además de revelarlo en una publicación en su cuenta de Instagram. La actriz estadounidense de 33 años, conocida por su papel en la serie de televisión Westworld, desveló hace tiempo que había sufrido abusos sexuales y se ha convertido en una activista contra el abuso contra las mujeres y para proteger a las supervivientes de la violencia machista. Pero hasta hoy no había desvelado la identidad de su abusador: el cantante Marilyn Manson , del que fue pareja cuando ella tenía 19 años y él 38 , según ha contado hoy en dicha publicación.

"Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio” ha declarado la actriz en la entrevista. Ella y Manson rompieron en el año 2010, tras tres años de relación, justo después de haber anunciado el compromiso para su boda.



La primera vez que la actriz hizo público este tema fue en 2016, en una entrevista a la revista Rolling Stones. Entonces desveló que había sido violada en dos ocasiones, una vez por una de sus parejas y en otra ocasión por el dueño de un bar. También pudimos ver a Rachel Wood hablar sobre los abusos que había sufrido en 2018, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuando defendió la creación de una Ley de Declaración de Derechos de Supervivientes de Agresiones Sexuales en Estados Unidos.



A pesar de nop haber desvelado hasta hoy el nombre de la pareja que abusó de ella, el nombre de Marilyn Manson era un secreto a voces en Hollywood. Precisamente por eso, el cantante ha negado en varias ocasiones haber tenido cualquier mal comportamiento en su relación con Wood.