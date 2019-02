" Esa noche volvimos sobre las cuatro y la verdad es que el niño no estaba en casa" . Estas son las palabras del padre de El Cuco , que han servido a la familia de Marta del Castillo para que un juez decida procesar por falso testimonio al menor implicado en la muerte y desaparición de su hija y a su madre –el padre falleció hace unos meses-.

En otro instante de las grabaciones la madre afirma, según el citado diario: “Ángel ha hablado más de la cuenta ahí... no quiero que diga más de lo que no debe”. “Me parece que en la declaración que hice no metí la pata que yo sepa”, admite el padre durante las conversaciones.