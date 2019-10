Marta Sánchez: “Debemos dedicarnos no solo un minuto, sino muchos minutos a querernos”

Marta Sánchez ha querido dar un mensaje de esperanza a las mujeres que están atravesando el proceso, hablando de los autocuidados: “En una enfermedad como esta queda como frívolo cuidarse, pero yo creo que es cuando más hay que cuidarse. Es importante la autoestima”. Chenoa no ha dudado en apoyar, un año más, la campaña: “Yo creo que la investigación también es la parte importante . Creo que estamos todavía en ese camino pero, ya dando pasos con mucha luz, con mucha esperanza”.

Por su parte, Ana Guerra repite por segundo año consecutivo, apostando por la prevención: “Amo la música y mi profesión pero, si yo no estoy bien, no puedo dar mi mejor versión al mundo y a ese público que me viene a ver”.