Moverse en Madrid con perro es cada vez más fácil

Tradicionalmente, los autobuses de la EMT permitían las pequeñas mascotas siempre y cuando fuesen en su trasportín , lo permitiese el conductor y no molestasen a los demás viajeros. El problema se presentaba cuando el animal era un perro de raza mediana o grande que tenía vetado su acceso.

Paunero defiende el protagonismo de su asociación en el impulso de “la convivencia en los espacios públicos de las personas que llevan perros y las que no los tiene”, algo que califica de una “ práctica común ”.

Considera que la realidad social desmiente los temores de algunos que temen la reacción de viajeros que no quieran compartir su espacio con mascotas “esto no es algo nuevo, ya ocurre en todas las capitales de Europa por lo que no es lógico que aquí vaya a ocurrir algo diferente: se trata de normalizar”.