Degüella a su esposa mientras tenían sexo tras enterarse de que estaba embarazada

Se hizo pasar por su esposa en las redes

En aquella publicación, como informa Toofab, el asesino confeso, desde el perfil de su esposa afirmaba: “No es lo mismo si la familia no lo acepta porque queríamos que todos estuviésemos cerca”. “Fingimos no sufrir, pero lo hacemos”, escribía, antes de concluir: “Nuestro matrimonio será eterno. Las Navidades no son lo mismo sin todos nosotros juntos”.