La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy a Olga B. S. y a Pedro S. M, ambos en prisión provisional desde su detención, acusados de los delitos de asesinato y de tenencia ilícita de armas, en una vista que se prevé que concluya el próximo 23 de abril. Los hechos se produjeron en la noche del 22 de diciembre de 2018, cuando los acusados, de "común acuerdo", fueron al encuentro de su vecino, Edu C., con el "ánimo de acabar con la vida" de éste , sostiene el ministerio público en su escrito de acusación.

La víctima, que no pudo defenderse del ataque, según sostiene el fiscal, estaba casado y tenía una hija de dos años.

La víctima puso una denuncia por amenazas el día antes de su muerte

Por el asesinato de Edu C., el ministerio público pide 25 años de prisión para los dos acusados por el delito de asesinato con alevosía y otros dos años por el de tenencia ilícita de armas. Además, solicita la prohibición de acercamiento al domicilio familiar de la víctima no inferior a 1.000 metros durante diez años.