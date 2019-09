Máxima expectación por el juicio del caso Gabriel en Almería

El crimen del pequeño Gabriel conmociono al país entero. Por eso no es de extrañar la expectación mediática del juicio de Ana Julia. No hay quien no se gire hacia el Palacio de Justicia almeriense, los turistas preguntan el por qué de tanto revuelo y los que trabajan en la zona también se ven sorprendidos por el despliegue. Aún quedan ocho días para que la rutina vuelva a las calles de Almería.