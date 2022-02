‘Julián Muñoz: no es la hora de la venganza’ ha alcanzado la noche de los viernes una media de 1,7M y 16,6%, con un 18,9% en público de 25-34 años.

El fin de semana lo completan ‘Sábado Deluxe’ (12,5% y 1,2M), ‘Viva la vida’ (12,6% y 1,5M), que encadena 24 meses de liderazgo en su franja, y ‘Socialité by Cazamariposas’ (13,3% y 1,1M), con el segundo enero más competitivo de su historia y un target comercial del 13,0%.

En prime time alcanza un 5,7% y supera a su inmediata competidora, que desciende sobre su propio dato hasta el 5,3%. También se impone a ésta en el target comercial de la franja estelar (7,0% vs. 5,9%) por octavo mes consecutivo, en late night (6,3% vs. 4,4%) y en tarde (5,6% vs. 5,5%).