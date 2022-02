Fernando Guzón , médico de atención primaria de Castilla y León , ha compartido este jueves en sus redes sociales el bonito gesto que una joven paciente ha tenido con él. "Mi puerta. Espero no me roben de nuevo el de color. Una niña de 11 años la autora", escribió el doctor, en referencia al corcho que se ve antes de entrar a su consulta.

El médico adjuntó una imagen junto al texto en el que se pueden ver varios carteles. El primero es un tuit impreso del médico y docente Juan Carlos Giménez : "Es agotador convencer a sanos de que no están enfermos, que la pena es una dimensión de la vida y que la tristeza no se medica , se transita", dice el mensaje.

El segundo cartel apuesta por una reflexión línea por línea: "No todo tiene explicación. No todo tiene respuesta. No todo tiene sentido. No todo es justo. No todo es lógico. Aprende a vivir con eso".