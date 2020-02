Acude al médico por una gripe y despierta dos meses después con sus piernas amputadas

Sin embargo, al poco de acudir al centro médico, Juan Santiago recibió el alta por parte de los doctores al considerar que no existía ningún peligro. Según ha informado el medio de comunicación ' Univisión 34 ', a los dos días de recibir el alta el hombre tuvo que regresar hasta el Hospital de Northside al empeorar su estado de salud.

Dos meses después de esta dura cirugía, el paciente ha concedido unas palabras para el diario latino: "Mi vida ya no es igual. Me he quedado postrado en la cama y ahora tengo que moverme en una silla de ruedas".