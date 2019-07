Claves para prevenir una lesión medular en el agua: conocer la profundidad y no tirarse de cabeza

"Cuando una persona se lanza en zambullida a una superficie acuática que no se conoce, hay que asegurarse de cuál es la profundidad . En ríos, lagos o incluso en el mar, cuando el agua está turbia y no se ve el fondo, puede haber una rama o una roca oculta. Además, se ha de tener en cuenta que las olas y las corrientes pueden cambiar la distancia al fondo. En las piscinas también hay que tener precaución y cerciorarse de la profundidad, tarea que es más fácil porque suele estar señalado", ha dicho.

Por otro lado, la organización ha aconsejado que si una persona se va a tirar de cabeza, lo haga con las manos por delante y la cabeza entre los brazos extendidos en prolongación del cuerpo, de manera que si se produce un impacto contra el suelo o una roca no sea contra la cabeza y/o el cuello.

Meterse en el agua con cuidado

Ahora bien, si ocurre un accidente lo primero que hay que hacer es sacar a la persona a tierra y ponerle en una superficie rígida. Es importante mover el cuerpo en bloque para que no se produzcan lesiones a nivel del cuello y no mover la columna.

Asimismo, hay que comprobar que puede respirar y si no puede liberar su vía aérea, y no trasladarle a un centro sanitario en un vehículo particular, sino que es mejor llamar a los servicios de emergencias porque, en ocasiones, durante el traslado, las lesiones que son incompletas acaban por hacerse completas.