La mejor manera de no morir en un incendio: cerrar la puerta

Los expertos nos aconsejan que lo fundamental en un fuego es evitar meternos en la nube de humo que va a ser la que acabará con nuestra vida. Antonio Novillo, uno de los mejores formadores de bomberos y miembro de la APTB (Asociación Profesional Técnico de Bomberos) , lo explica: “Si el fuego no es en tu vivienda, cierra las puertas, pon paños húmedos en las rendijas y ve dejando tras de ti puertas cerradas hasta que llegues a una habitación. Abre la ventana y pide ayuda o espera el rescate si has llamado al 112. Importante: indica en qué habitación estás y así los bomberos llegarán más rápidamente hacia ti”. Un error muy común si se produce un fuego y tenemos cerca la puerta de salida es dejarla abierta. Eso provocará que el humo invada toda la escalera favoreciendo su expansión por todo el edificio pues acabamos de “fabricarle” una chimenea. Novillo insiste: “Cierre puertas entre usted y el fuego”.

Antonio Novillo nos comenta algunos casos que está observando últimamente. “Se hacen reformas en casas de pueblo con lo último de lo último en aislante para que no se escape nada de calor y sin embargo las fuentes de calor (chimeneas, estufas, etc.) no las renuevan. Así sucede que esos aparatos antiguos, por una combustión mal realizada, generan monóxido de carbono. Pero al no poder escapar por ningún lado porque no hay ninguna rendija acaba siendo más mortal que cuando la casa estaba sin reformar”. Atención también a las chimeneas. Hay que limpiarlas para evitar que las partículas que se quedan adheridas en los tubos provoquen otro incendio. Y por supuesto muchísima atención a las principales causas de incendios: estufas eléctricas, velas, fumar en la cama, mantas eléctricas, enchufes sobrecargados, braseros y chimeneas.