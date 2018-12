Los pueblos pequeños son la mejor opción para envejecer en casa

Cada día los españoles viven más, lo que no significa vivir mejor. La población de mayores de 65 años no para de aumentar y la mayoría prefieren vivir en casa, en concreto, un 96,4% según el último censo. Un envejecimiento que aumenta de calidad dependiendo del lugar de residencia. El mejor lugar: los pueblos de menos de 2.000 habitantes.

La esperanza de vida no ha parado de aumentar en los últimos años en España. Tanto, que el crecimiento vegetativo de la población en el primer semestre de 2018 se situó como la peor desde 1941 , el primer año que se tienen datos. Los ciudadanos se mueren más tarde y estos disfrutan de una vejez en mejores condiciones, algo que hace que las personas mayores decidan hacerlo

Permanecer en el domicilio propio no es solo la opción preferida por los mayores, sino también aquella que más beneficia a su salud y bienestar , incluso en aquellos casos que se encuentran en situación de dependencia. Sin embargo, las viviendas no siempre cumplen con las características para favorecer un envejecimiento de calidad. Al contrario, muchas ellas exponen a sus inquilinos a situaciones de vulnerabilidad.

En concreto, más de tres millones de personas no tienen calefacción ni aparatos para calentar su vivienda, más de cinco millones sufren problemas de accesibilidad y casi dos millones viven en un edificio de más de tres plantas sin ascensor.

A la cabeza de las dificultades más graves se encuentran no tener aseo en el interior de la vivienda, no tener agua corriente, no tener sistema de alcantarillado público o vivir en edificios en mal estado. Además, según este informe, el tamaño del municipio determina las buenas condiciones de la vivienda.