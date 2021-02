Este año el material que vuelve a ganar y a posicionarse en lo alto del ránking es la espuma. Además, siete de los diez mejores modelos son de este mismo material. Un inconveniente de este tipo de colchones es que son más cálidos, por lo que pueden ser no aptos para calurosos. Además, su precio puede ser un poco caro para algunos bolsillos, ya que un modelo de 90 cm de anchura ronda el coste medio de 581 euros.

La otra alternativa a la espuma son los muelles ensacados. Se trata de una opción más barata , con un premio medio de 500 euros para 90 cm de anchura. En este sentido del precio, el colchón con la mejor relación calidad precio es el Lufe de 21 cm de altura, que cuesta 100€. Todo lo contrario es el empur Original Elite Cooltouch , que se vende por 1.734 euros y que desde la OCU advierten que el precio desorbitado no significa que sea realmente mejor.

¿Cuál es el colchón más cómodo?

La elección de un colchón es algo muy personal por lo que no se puede dar unas pautas generalizadas. Algunas preguntas que debes hacerte para una buena elección según tus intereses son:

Consejos a la hora de comprar tu colchón

Si ya has dado el paso y quieres comprarte un colchón y tienes más o menos el tipo elegido, no tienes que olvidarte de algunos consejos de la propia OCU para no arrepentirte de tu compra: