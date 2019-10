Los mejores trucos para reservar vuelos baratos

Scott Keyes Scott's, creador de la página Scott’s Cheap Flights, comparte sus estrategias para conseguir vuelos baratos, "No hay un mejor momento para encontrar vuelos baratos. La gente dirá que hay un mejor momento o día para reservar vuelos, como el martes por la noche. Pero no es cierto". Explica Scott.

También menciona el cambio que se ha producido desde el comienzo de la oferta de vuelos on line hasta ahora: "Cuando los vuelos comenzaron a venderse en la red hace 20 años, las aerolíneas subían sus ofertas una vez a la semana, digamos el martes a la 1 pm. Tenían varios asientos baratos disponibles y si tu fueras uno de los primeros en buscar vuelo justo después de que los subieran, podrías conseguir los más baratos”.

Por otro lado explica la inestabilidad de los precios de los billetes : "Pero eso no se ha mantenido durante mucho tiempo. Ahora, el precio de los pasajes no solo cambia por semana, sino también por día, por hora, a veces por minuto. Está mucho más manejado algorítmicamente. El resultado es que los vuelos baratos pueden aparecer en cualquier momento”.

En cuanto a los viajes de última y hora y la falsa creencia de que nos salen más baratos Keyes Scott señala que: "Las tarifas aéreas solían disminuir en las últimas semanas antes de un vuelo, pero ahora ocurre lo contrario y se dispara. Las personas que reservan vuelos de última hora no suelen ser viajeros de placer, suelen ser viajeros de negocios que no saben que tienen que realizar un viaje hasta última hora. Su jefe o compañía está pagando el vuelo, por lo que no les importa el precio. La aerolínea realmente ganará más dinero si aumenta el precio para el viajero de negocios y tiene algunos asientos vacíos”.