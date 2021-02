El Melillero escribe una carta declarando su inocencia el día que ingresa en prisión su presunto cómplice

José Arcadio, ‘el Melillero’, asegura en la carta que “no es justa la forma en la que se me está juzgando sin conocerme. Me están condenando por culpa de los medios de comunicación… por mi pasado delictivo no se me puede condenar de esta manera… Yo no soy la persona que roció con ácido a las víctimas, jamás haría eso, pregúntele a Sandra que ella sabe”. Huir, el Melillero huyó, eso está claro, y tuvo que ser detenido por un amplio despliegue policial.