Joaquín iba con su hermana Emma, de 14 años, cuando, según ha relatado su madre, un coche que se encontraba parado en el paso de cabra, aceleró a pesar de que el semáforo continuaba en rojo, llevándose al niño por delante. "Emma me contó, con todo detalle, que su hermano se intentó agarrar al capó para no caerse y ahí lo arrastró unos seis metros, hasta que ya cayó al suelo", ha explicado la madre.

La niña decidió entonces llamar a su madre, aunque siempre manteniendo la serenidad. "Me llamó y lo primero que me dijo era que no me preocupase, que Joaquín había tenido un accidente pero que se encontraba bien y estaba consciente".