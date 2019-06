Una menor destroza su piso porque su padre no le hizo la cena justo cuando se lo exigió

La historia no deja de ser un reflejo de una realidad que da que pensar. Una menor de 17 años que destroza su casa en Vigo porque su padre no le puso la cena cuando ella se lo exigió.

La joven ha acabado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para la realización de una evaluación psiquiátrica después de haber agredido a su padre, porque éste no le hizo la cena cuando ella se lo pidió. Según han informado fuentes policiales, los hechos tuvieron a última hora de la tarde del pasado jueves, cuando una dotación del 092 se presentó en un domicilio de la zona de As Travesas, alertada porque una joven se había encerrado en casa y no dejaba entrar a nadie.