El menor fallecido en Platja d'Aro sufrió una picadura de pez araña

El menor de 16 años que falleció el pasado sábado, día 15, en la playa grande de Platja d'Aro (Girona) sufrió la picadura de un pez araña mientras hacía esnórquel, según los primeros resultados de la autopsia dada a conocer por sus padres.



Los padres del joven, vecino de Montagut i Oix (Girona), han asegurado que, según estos datos, el adolescente sufrió un "shock" anafiláctico tras la picadura.



En un comunicado hecho público este miércoles, los padres atribuyen lo ocurrido a la picadura de un pez araña, Trachinus araneus, aunque este extremo aún no ha podido ser confirmado por los agentes de la Unidad de Policía Judicial de Guardia Civil que llevan el caso porque la familia todavía no les ha entregado la cámara con la que el menor filmaba el fondo marino en el momento de su muerte.



Los hechos sucedieron sobre las 15:30 horas, cuando los padres se percataron que hacía rato que no veían a su hijo, que estaba practicando esnórquel, y alertaron a los socorristas, que activaron los servicios de emergencia, pero, finalmente, fueron unos bañistas los que le localizaron sobre las 16:15 horas. El joven fue trasladado a la arena y los socorristas le intentaron reanimar, sin éxito.