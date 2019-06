El calvario de Silvia tras la huida de su hija de 16 años: "Pido a Citlalli que vuelva, que no arruine su vida, que no nos haga sufrir más"

La historia de Citlalli Á. N es trágica con solo 16 años , pero su madre Silvia no quiera que lo sea más. Tras un periplo de huidas (una de ellas a Gijón con una amiga), enfrentamientos, consumo de marihuana y denuncias a la Fiscalía, Citlalli acabó en varios centros de menores. Se escapó varias veces de ellos, pero aunque ahora su tutela la tiene el Principado, su madre no puede resistir su último movimiento porque teme por ella.

Temen ambos que la huida con su novio marroquí, con antecedentes penales, y con 11 años más que su hija acabe mal. En declaraciones a, la madre, entre sollozos, solo pide a su hija, que "no arruine su vida más y deje de hacernos sufrir". Ayer, la menor llamó a casa tras dos meses fuera para decirle a su madre queNo quería que la buscaran.

Silvia, que declara que la familia no tiene problemas económicos, reconoce que las cosas con su hija se torcieron hace tiempo. "Era una chica introvertida, sin pandilla, muy inteligente. Pero al entrar al instituto todo cambió. Las malas compañías. La cambiamos de instituto, pero todo fue a peor. Cuando la castigábamos sin móvil se desesperaba, como si la arruinaras la vida. Y todo fue a peor".

Tan a peor fue que ya con 14 años mostraba evidentes problemas de conducta y de consumo de sustancias , --"marihuana"--, confirma la madre, desesperada. Los padres, incapaces de controlar la situación, se vieron obligados a denunciarla ante la Fiscalía. La joven fue condenada por violencia doméstica y maltrato psicológico. Le dieron dos opciones: volver a casa, pero acudir a una asociación para mejorar, o ingresar en un centro de menores. Quiso quedarse en casa, pero no cambió, relata la madre que reconoce que han cedido temporalmente la "guarda y custodia al Principado" .

De ningún modo se han olvidado de ella. "Solo queremos que viva otra vida, no la que vive. Sabemos que ha estado lavándose en la calle, que las promesas de su novio de un trabajo y buena vida han quedado en nada, pero está cegada", dice la madre. "Solo queremos que recapacite, que sepa que eso no es vida. Su novio la tiene engañada, pero ella no lo ve, la tiene a su merced".