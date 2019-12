Los menores transexuales “con suficiente madurez” podrán pedir el cambio de género en el Registro

Natalia Aventín, presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales 'Chrysallis', es la madre del menor 'trans' que llevó a los tribunales el caso de su hijo, al que negaban el cambio de sexo femenino por el masculino por no ser mayor de edad.

"De concurrir esas condiciones de madurez y estabilidad en la situación de transexualidad, la minoría de edad del demandante no le priva de legitimación para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo, y que no haber estado sometido durante al menos dos años a tratamiento no le impide obtener la rectificación solicitada", sentencia.