Aparece un mensaje en la cuenta de Facebook de la desaparecida Emily Castillo, Miss Mundo Teen 2017

Según la Fiscalía, la menor de 17 años, desapareció cuando estaba en un negocio de comida, ubicado en la localidad de San Pedro el Saucito, en el municipio Hermosillo del estado mexicano de Sonora. Allí, fue a desayunar con su familia, pero "la adolescente se quedó arriba del automóvil, por lo que luego de 40 minutos se percataron que no estaba en la unidad, la cual no presentó ningún signo de violencia u otro indicio de que la hayan sacado a la fuerza".

Mensajes en sus redes

"Quiero que todos sepan que estoy bien, no ocupo ayuda y no estoy secuestrada. Estoy sana, mi mamá me quiso meter a un manicomio, por eso me salí del carro", rezaba el mensaje.