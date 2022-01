El mensaje de Julia Otero tras superar su cáncer : "cuando se pisa el infierno, se aprende rápido a celebrar la vida"

Por otra parte, Julia recalca los valores de su programa: "En tiempos de cólera, lo revolucionario es apostar por la serenidad", dice y continúa explicando "sí, reivindicamos la buena educación, que no es blandura, es buena educación; el respeto, que no es cobardía, es respeto; y reivindicamos la crítica, que no es chillar, no es faltar, es argumentar". "Esa es la radio que nos gusta y ustedes son los oyentes que nos gustan porque nos han escogido porque comparten esa forma de estar en el mundo".