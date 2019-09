Las mentiras de Ana Julia: El dinero era su afán, no se llevaba bien con Gabriel y siempre quiso salvarse

No es fácil mirar a la cara, no, cuando todo un capitán de la UCO de la Guardia Civil, el mismo que interrogó acuando portaba el cadáver del niño Gabriel Cruz deja claro que la relación de Ana Julia con Gabriel era mala, "en esos días llegamos a oírle hablar mal del niño. Fue una reacción de ella como mínimo chocante ya que decía que le insultaba, que decía que era 'muy fea' y que una vez que se marchó a la Republica Dominicana le dijo que 'no quería que volviera'". Según la Guardia Civil, no quería tanto Ana Julia a Gabriel como ahora dice entre lágrimas.