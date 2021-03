Merche, con "el alma rota" por la muerte de Álex Casademunt: "Era un torbellino de alegría"

Los mensajes de dolor por la muerte de Álex Casademunt a los 39 año s no dejan de sucederse entre palabras de cariño en su recuerdo y de apoyo a su familia. El fallecimiento del cantante después de sufrir un trágico accidente durante la noche del martes en Mataró , Barcelona , ha causado una enorme conmoción.

"Era un torbellino de alegría y ganas de vivir"

Consternada por el triste suceso, Merche expresaba también su dolor a través del programa de Mediaset, Sálvame: “Es muy fuerte. Era muy joven y tenía muchas ganas de vivir, y a mí me solía mandar muchos vídeos cantando con su guitarra, con el piano, con la batería… Me he emocionado al escucharlo y al verlo tan bonito… y al ver a su familia. Qué duro. Lo siento con toda mi alma, afirmaba, explicando que Casademunt era “una persona muy cariñosa, muy alegre, con mucha luz que iluminaba por donde iba y que te transmitía mucha alegría…” “De esas personas que cuando se van las echas mucho en falta porque transmiten mucha energía. Era un torbellino de alegría y de ganas de vivir, y que miraba con unos ojos muy bonitos; los ojos más bonitos del mundo”, expresaba, rota por tan terrible suceso.