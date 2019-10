Michael Jordan abre en Charlotte una clínica de salud para personas desfavorecidas

La leyenda del baloncesto Michael Jordan ha abierto una clínica para personas desfavorecidas en su ciudad natal de Charlotte, en Carolina del Norte (EEUU), según 'The Guardian' . "Es algo muy emotivo para mí poder retribuir a una comunidad que me ha apoyado a lo largo de los años", dijo en un emotivo discurso durante la ceremonia inaugural.

Jordan agregó: "Me fui e hice mi vida en Illinois y en otros lugares. Pero sé dónde comienza todo. Y no necesito que mi madre me lo recuerde constantemente. Solo puedo dar gracias por lo que nunca puedo pagar". Además, agradeció a las personas que trabajaron junto a él para hacer realidad la clínica.