Los miedos de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel

Otro miedo acompaña a Patricia y es que el hombre condenado por acosarla salga de permiso navideño sin su pulsera de alejamiento. "Nadie me ha informado de como está. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que esté en tratamiento y haciendo terapia en la cárcel y que su evolución sea positiva en su conducta obsesiva hacia mí. Pero no sé si es así, no hay informe forense que se haya practicado recientemente que así lo determine, ni se me ha informado de nada. Tengo miedo y si tengo que guiarme por sus actuaciones anteriores de este señor durante meses su acoso fue muy intenso, llegando a dormir en las inmediaciones de casa”, ha destacado en un comunicado.

Está a favor y en esto coincide sin duda con Juan Carlos Quer, padre de Diana, en que "hay que crear una nueva pena para este tipo de presos, porque no van a parar y creo que no deberían salir jamás". Poco le importa si es necesario cambiar la constitución para hacerlo factible si la prisión permanente revisable es derogada. Y no, no se esconde al hablar de la pena de muerte para este tipo de casos, influenciada, reconoce, por haber visto cara a cara el mal. No olvida Patricia el sufrimiento que el causó a Ana Julia alargando su agonía, dándoles ánimos para que no perdiera la esperanza, traicionando y destrozando de esa manera la vida de su pareja. Y sí considera que Ana Julia atentó contra su integridad, les vilipendió, les expuso, les vapuleó. Y eso, señala Patricia, debe pagarlo. Lo más posible.