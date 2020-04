Las migraciones humanas del pasado que cambiaron el mundo y la imagen de Europa para siempre

La última gran edad de hielo provocó que los humanos inundasen toda Europa en mareas lentas y progresivas. Hoy sabemos que algunas de esas migraciones masivas podrían haber cambiado el panorama más que otras. Esto se desprende de un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, también conocida por sus siglas PNAS.